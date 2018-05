Brighton & Hove Albion - Manchester United 1:0

Der ehemalige Ingolstädter Pascal Groß köpft den Aufsteiger zum 1:0-Sensationssieg gegen Manchester United und sichert damit dem Klub den vorzeitigen Klassenerhalt in der Premier League.

Stoke City- Crystal Palace 1:2

Der Ex-Münchner Xherdan Shaqiri trifft mit einem wunderschönen Freistoß-Tor zur Führung für Stoke City. Doch am Ende nützt es nichts. In der zweiten Halbzeit dreht Crystal Palace die Partie, was für Stoke den Abstieg bedeutet.

AFC Bournemouth - Swansea City 1:0

Bournemouth-Stürmer Callum Wilson vergibt in Hälfte eins eine Megachance, dann vollendet Fraser einen schönen Freistoß-Trick zur Führung für die Hausherren. Nach der Pause lässt Wilson einen zweite Großchance liegen, doch es reicht zum Sieg, Swansea muss weiter um den Ligaverbleib bangen.

Leicester City - West Ham United 0:2

Marko Arnautovic in der ersten Hälfte mit einem Lattenkracher, dann besorgt Teamkollege Mario auf Vorlage von Arnautovic die Führung für West Ham. Gäste-Verteidiger Cresswell hätte nach einem Handspiel aber Rot bekommen müssen. Mark Noble besorgt mit einem wunderschönen Distanzschuss die Entscheidung.

West Bromwich Albion – Tottenham Hotspur 1:0

Livermore stochert West Bromwich zum Last-Minute-Sieg gegen die Spurs. Die Hausherren dürfen wieder vom Klassenerhalt träumen.

Watford FC – Newcastle United 2:1

Watford überrollt Newcastle in Hälfte eins. Deeny vergibt aber einen Elfmeter und so müssen die Hausherren lange zittern. Am Ende vergibt Perez die Riesenchance auf den Ausgleich für Newcastle.