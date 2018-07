FC Arsenal: Trainer Emery will Mesut Özil wieder zu alter Stärke bringen Arsenal-Trainer Emery will Özil helfen - von Milena Belogortseva / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Mesut Özil landete in der vergangenen Saison mit dem FC Arsenal auf Platz 6 © Getty Images

Mit neuem Schwung will Arsenal-Coach Unai Emery die Gunners wieder in die Spitze der Premier League bringen. Besonders Mesut Özil will der Coach helfen.