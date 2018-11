John Terry hat wenige Tage nach seinem Karriereende als Spieler seine Funktionärslaufbahn begonnen.

Die englische Verteidiger-Legende wurde am Mittwochabend als Co-Trainer von Aston Villa vorgestellt. Terry hatte in der vergangenen Saison noch als Kapitän für den Zweitligisten auf dem Platz gestanden, jetzt soll er Villa aus der Krise führen.

Der ehemalige Erstligist steht nach zwölf Spieltagen in der Championship lediglich auf Platz 15, das Spitzen-Quartett ist bereits sieben Punkte enteilt.

Smith wird neuer Chefcoach

Neuer Cheftrainer bei Aston Villa wird Dean Smith, außerdem übernimmt Jesus Garcia Pitarch als Sportdirektor.

"Diese drei Ernennungen repräsentieren den Start einer neuen Ära und Richtung bei Aston Villa und wir sind froh, ihre Leistungen nach einer intensiven Suche in Anspruch nehmen zu dürfen", erklärte der Vorstandsvorsitzende Christian Purslow. "John ist einer der erfolgsreichsten Spieler im englischen Fußball, hat eine Verbindung zum Klub und ist bereit, in Zusammenarbeit mit Dean (Smith, Anm. d. Red.) den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen."

Der 37 Jahre alte Terry hatte den Großteil seiner Karriere beim FC Chelsea verbracht und seine Schuhe erst am Sonntag endgültig an den Nagel gehängt.