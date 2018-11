Da war es wieder, das Blitzen in seinen blauen Augen. "Wir wollen eine Reaktion zeigen", sagte Jürgen Klopp. Pünktlich zum Kampf der Giganten gegen Manchester City hat den deutschen Teammanager des FC Liverpool wieder das Jagdfieber gepackt.

Der miese Königsklassen-Auftritt in Neapel? Abgehakt. Die Ladehemmung bei Starstürmer Mohamed Salah? Nebensache. Die Ergebnisdelle von zuletzt drei sieglosen Spielen? Vergessen. (Premier League: FC Liverpool - Manchester City, Sonntag 17.30 Uhr im LIVETICKER und LIVE bei DAZN)

"Ich wollte nicht in Neapel verlieren, aber wenn Sie nach der besten Vorbereitung von der Stimmung her fragen, dann ist es eine Niederlage. Wir haben es nun gespürt und wollen dieses Gefühl nicht noch einmal erleben", sagte Klopp voller Vorfreude auf den Showdown der beiden aktuell besten englischen Teams am Sonntag. Um den Meister zu schlagen, so der 51-Jährige, müsse man aber bei 100 Prozent sein, wenn nicht gar bei 110.

Klopp hat 2018 Nase gegen Guardiola vorne

Zweiter gegen Erster, heißer Herausforderer gegen coolen Champion, Klopp gegen Guardiola: Ganz England fiebert dem Match der Superlative an der Anfield Road entgegen. Das Duell der beiden torgefährlichsten Offensiv-Abteilungen und der stärksten Abwehrreihen der Premier League stellt am Wochenende selbst das Schicksalsspiel für Jose Mourinho mit Manchester United gegen Newcastle United in den Schatten.

"Ich denke nicht, dass es Sinn macht, in diesem Moment schon an den Titel zu denken", sagte Klopp am Freitagnachmittag. Und doch weiß der Ex-Dortmunder nur zu gut, dass ein Dreier gegen die Citizens den großen Traum von der ersten Meisterschaft seit 1990 wieder ein Stückchen greifbarer machen würde.

Zusätzliches Selbstvertrauen dürften Klopp und sein Team aus den jüngsten Begegnungen ziehen: Dreimal spielten die Reds im Kalenderjahr 2018 bereits gegen Manchester City - dreimal gewannen sie. Dem spektakulären 4:3 in der Liga im Januar folgten die nicht minder aufwühlenden Erfolge im Viertelfinale der letzten Champions-League-Saison (3:0 und 2:1).

