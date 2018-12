Der Favorit hat sich durchgesetzt.

Wie bereits spekuliert wurde, übernimmt Ole Gunnar Solskjaer die Nachfolge von Jose Mourinho bei Manchester United. Der Norweger übernimmt zunächst bis Saisonende. Ihm wird Mike Phelan zur Seite gestellt.

Mourinhos Co-Trainer Michael Carrick und Kieran McKenna bleiben ebenfalls beim Team. Das gab der englische Rekordmeister am Mittwoch bekannt.

"Manchester ist in meinem Herzen, und es ist brillant, in neuer Rolle zurückzukehren. Ich freue mich auf die Arbeit mit dem sehr talentierten Kader, mit dem Stab, mit jedem im Klub", sagte Solskjaer, der seine Arbeit sofort aufnimmt.

"Ole ist eine Klublegende mit großen Erfahrungen, als Spieler und als Trainer", sagte Ed Woodward, Vorstands-Vize von United. Woodward ist davon überzeugt, dass Solskjaer und dessen Assistent Phelan "die Spieler und die Fans wieder zu einer Einheit machen werden".

Eine Panne auf der Website der Red Devils hat die Gerüchte weiter verdichtet. Dort prangte für kurze Zeit ein Foto, wo er als neuer Interimstrainer vorgestellt wird. Zwischenzeitlich wurde das Foto aber gelöscht.

Norwegens Ministerpräsidentin gratuliert (zu) früh

Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg hatte ebenfalls bereits am Dienstagabend via Twitter gratuliert. "Großartiger Tag für den norwegischen Fußball. Viel Glück dabei, die Red Devils unter Kontrolle zu halten", schrieb Solberg, ehe auch ihr Tweet wieder verschwand.

Solskjaer hatte einst als Spieler dem FC Bayern im Champions-League-Finale 1999 mit seinem Tor zum 2:1 weit in der Nachspielzeit den Todesstoß versetzt. Der Spruch eines Reporters ("Und das Babyface erlegt den FC Bayern") wurde damals populär. Aktuell trainiert er den norwegischen Klub FK Molde, dort ist die Saison aber bereits beendet.

Solskjaer trainierte zweite Mannschaft bei United

Insgesamt spielte der frühere Angreifer von 1996 bis 2007 für United. Von 2008 bis 2011 hatte er die zweite Mannschaft der Red Devils trainiert.

Seinen Einstand wird er bei der Partie in Cardiff erleben, wo er 2014 als Trainer entlassen wurde. Cardiff City hatte unter ihm nur neun von 30 Spielen gewonnen, nachdem er im Januar desselben Jahres bei den Walisern übernommen und den Abstieg aus der Premier League nicht hatte verhindern können.

Manchesters Wunschkandidat für die kommende Spielzeit ist weiterhin Mauricio Pochettino. Der Argentinier kündigte jedoch an, dass er seinen Trainerjob beim Ligarivalen Tottenham Hotspur derzeit nicht aufgeben wolle.

Generell soll der 46-Jährige jedoch Interesse an dem Job in Old Trafford haben, obwohl er seinen Vertrag bei Tottenham erst im Mai um vier Jahre verlängert hatte.

Am Dienstag hatte der Klub die Trennung von Mourinho verkündet. "The Special One" konnte die sportlichen Erwartungen nicht mehr erfüllen, die Mannschaft liegt in der Premier League nach dem 17. Spieltag nur auf Rang sechs - mit 19 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp. Mourinho hatte seinen Posten bei den Red Devils im Sommer 2016 angetreten.