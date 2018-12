Premier League: FC Arsenal siegt mit Mesut Özil - ManCity - Crystal Palace

Der FC Arsenal hat mit Weltmeister Mesut Özil in der Startformation einen Sieg gefeiert.

Die Gunners schlugen den FC Burnley im Emirates Stadium mit 2:1 (1:0). Der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang erzielte einen Doppelpack (14. und 48.). Ashley Barnes traf zum Anschlusstreffer für die Gäste (63.). Alex Iwobi besorgte in der Nachspielzeit die Entscheidung für die Londoner.(Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Özil stand 41 Tage nach seinem letzten Einsatz in der Premier League von Beginn an wieder in der Startelf von Trainer Unai Emery.

Özil glänzt mit Assist

Er führte die Gunners als Kapitän auf den Platz und leitete den ersten Treffer von Aubameyang mit dem Pass auf Vorlagengeber Sead Kolasinac ein.

Auch ansonsten zeigte der ehemalige deutsche Nationalspieler eine starke Leistung und überzeugte vor allem mit seinen Zuspielen in der Offensive. In der Nachspielzeit legte er mit seinem Solo und dem Assist die Grundlage für Iwobis Treffer.(Service: Spielplan und Ergebnisse)

Arsenal zittert nach Gegentreffer

Nach dem Treffer für Burnley waren die Gunners sichtlich geschockt und mussten in einigen Szenen um den Sieg zittern. Doch Iwobi besorgte spät die Entscheidung.

Trotz des Sieges bleibt Arsenal auf Platz fünf, während die Gäste im Tabellenkeller auf Platz 18 liegt.(Service: Tabelle der Premier League)