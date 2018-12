Premier League: Manchester City unterliegt Crystal Palace - FC Liverpool jubelt

Rückschlag für Manchester City im Titelkampf der englischen Premier League.

Die Citizens unterlagen Crystal Palace, das mit Max Meyer in der Startelf spielte, vor eigenem Publikum mit 2:3 (1:2). Die Tore für den englischen Meister erzielten Ilkay Gündogan (27.) und Kevin de Bruyne (85.). Für die Gäste trafen Jeffery Schlupp (33.), Anders Townsend (35.) und Luka Milivojevic (51.).

Es gibt noch viele Spiele zu spielen. Wir müssen uns mental und physisch erholen. Wir haben ein unglaubliches Team und werden versuchen die nächsten Spiele zu gewinnen",erklärte ManCity-Trainer Pep Guardiola nach der Partie.

Gündogan bringt City in Front

Die hoch favorisierten Hausherren gingen erwartungsgemäß durch einen Kopfball von Gündogan in Front. Doch die Gäste konterten per Doppelschlag. Erst traf Schlupp zum Ausgleich, bevor Townsend die Gäste mit einem fulminanten Volleyschuss außerhalb des Strafraums in Front. Nach der Pause legte Milivojevic sogar noch einen weiteren Treffer nach, er traf per Strafstoß.

City-Coach Pep Guardiola reagierte und brachte Sergio Agüero, de Bruyne und Riyad Mahrez in die Partie. Doch mehr als der Anschlusstreffer durch de Bruyne wollte nicht mehr gelingen.

Citys Rückstand wächst an

Durch die Pleite beträgt der Rückstand der Citzens nun bereits vier Punkte auf Tabellenführer FC Liverpool. Die Reds gewannen am Freitag bei den Wolverhampton Wanderers.

Im Kampf um die vier Champions-League-Plätze bescherte sich unterdessen der FC Arsenal vorzeitig. Die Gunners zogen durch ein 3:1 (1:0) gegen Abstiegskandidat FC Burnley mit dem Tabellenvierten FC Chelsea gleich, da die Blues sich mit Nationalspieler Antonio Rüdiger im Duell der Ex-Meister mit Leicester City eine 0:1 (0:0)-Niederlage erlaubten.

Hasenhüttl siegt mit Southampton

In den unteren Tabellenregionen setzte sich der FC Southampton mit seinem neuen Coach Ralph Hasenhüttl weiter von der unmittelbaren Gefahrenzone ab.

Das Team des früheren Bundesliga-Coaches feierte bei Abstiegskandidat Huddersfield Town und dem deutschen Teammanager David Wagner im dritten Spiel unter der Regie des Österreichers mit 3:1 (1:0) den zweiten Sieg. Ex-Weltmeister Andre Schürrle konnte dadurch mit Schlusslicht FC Fulham durch ein 0:0 bei Newcastle United mit Wagners Mannschaft gleichziehen.