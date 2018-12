Am 16. Spieltag hat es Manchester City zum ersten Mal erwischt: Die Elf von Pep Guardiola verlor 0:2 beim FC Chelsea und kassierte ihre erste Niederlage der Premier-League-Saison.

Die Treffer des Abends besorgten Weltmeister N'Golo Kante in der 45. Minute mit einem trockenen Schuss unter die Latte und David Luiz per Kopf nach einem Eckball (78.).

Leroy Sane, der in den vergangenen Wochen oftmals den Unterschied für die Citizens ausgemacht hatte, konnte sich in der ersten Halbzeit mehrmals in Szene setzen - doch die Angriffe der Gäste verpufften.

ANZEIGE: DAZN gratis testen und internationalen Fußball live & auf Abruf erleben

Durch die Niederlage von City klettert der FC Liverpool an die Tabellenspitze. Die Elf von Jürgen Klopp hatte am Nachmittag einen 4:0-Sieg beim FC Bournemouth gefeiert.