Der englische Meister Manchester City ist seinem Lokalrivalen Manchester United ins Achtelfinale des FA-Cups gefolgt. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola gewann ihr Viertrundenspiel gegen Ligarivale FC Burnley mit 5:0 (1:0) und kann weiter von seinem sechsten Titel im ältesten Fußball-Wettbewerb der Welt träumen.

Gabriel Jesus (24.), Bernardo Silva (52.), der frühere Wolfsburger Kevin De Bruyne (61.), Kevin Long (74.) per Eigentor sowie Kun Agüero (85.) per Foulelfmeter trafen für den Gastgeber, bei dem Ilkay Gündogan in der Startelf stand. Nationalmannschaftskollege Leroy Sane wurde geschont und saß nur auf der Bank.

ManUnited war am Vortag unter Teammanager Ole Gunnar Solskjaer ungeschlagen geblieben. Der englische Rekordchampion gewann bei Rekordpokalsieger FC Arsenal 3:1 (2:0) und darf weiter von seinem 13. Pokaltriumph träumen. Für den Nachfolger von Jose Mourinho war es der achte Pflichtspielsieg in Folge.

Anzeige

Özil kommt von der Bank

Ein Doppelschlag von Alexis Sanchez (31.) und von Jesse Lingard (33.) brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße. Die Gunners schöpften nach dem Anschlusstreffer des früheren Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang (43.) wieder Hoffnung. Nach der Pause drückte Arsenal, aber Anthony Martial (82.) entschied die Partie zugunsten der Gäste.

Bei Arsenal stand Altmeister Petr Cech für den deutschen Nationaltorwart Bernd Leno zwischen den Pfosten. Die 2014er-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi saßen beim Anpfiff auf der Bank des Gastgebers.

Özil wurde in der 64. Minute eingewechselt, Mustafi ersetzte bereits in der 21. Minute den verletzten Ex-Bundesliga-Profi Sokratis. Titelverteidiger FC Chelsea spielt am Sonntag gegen Sheffield Wednesday.