Der Rauswurf des "Special One" kommt Manchester United teuer zu stehen.

Der englische Rekordmeister muss dem portugiesischen Star-Trainer Jose Mourinho und seinem Team umgerechnet insgesamt 22,2 Millionen Euro (19,6 Millionen Pfund) an Abfindung zahlen. Dies gab United am Donnerstag in einem Finanzbericht bekannt.

Mourinho hatte zu Beginn der Saison 2016/17 bei den Red Devils das Amt als Teammanager angetreten und war in der laufenden Saison am 18. Dezember 2018 nach 17 Spieltagen in der Premier League mit 19 Punkten entlassen worden. Er wurde durch den früheren Stürmer Ole Gunnar Solskjaer ersetzt. Mourinhos Vertrag in Old Trafford hatte noch eine Laufzeit bis 2020.

Der 56-Jährige, der zwischenzeitlich mit einer Rückkehr zu Champions-League-Sieger Real Madrid in Verbindung gebracht worden war, nahm kürzlich eine Anstellung als TV-Experte beim russischen Sender Russia Today an.