Schlechte Nachrichten für Real Madrid: Der zweiten Clasico innerhalb weniger Tage findet womöglich ohne Sergio Ramos statt.

Der Abwehr-Chef von Real Madrid hatte sich beim Duell mit dem FC Barcelona in der Copa del Rey (0:3) am Mittwoch am Oberschenkel verletzt. Der 32-Jährige war mit seinem Mitspieler Casemiro kollidiert.

Wie die "Marca" schreibt, wird es für das Aufeinandertreffen in La Liga (um 20.45 Uhr im LIVETICKER) äußerst eng. Die Entscheidung solle erst nach einer Untersuchung am Spieltag erfolgen.

Anzeige

Nacho raus, Varane fraglich

Sicher ausfallen wird Abwehrspieler Nacho Fernandez, er ist gesperrt.

DAZN gratis testen und die internationalen Top-Ligen live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Auch Raphael Varane ist womöglich nicht in Topform. Bei dem französischen Weltmeister war im Pokalspiel unter der Woche eine alte Knie-Verletzung wieder aufgebrochen.

Am Freitag hatte er trainiert, allerdings sei sein Knie laut "AS" dick bandagiert gewesen.