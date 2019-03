Erst die Arbeit, dann das Vergnügen? Nicht bei Harry Kane.

Der Star-Stürmer von Tottenham Hotspur denkt nicht daran, sich nach seiner aktiven Spielerkarriere zurückzulehnen und kürzer zu treten. Im Gegenteil: Der Angreifer hat bereits einen Plan, wohin es für ihn gehen kann, nachdem er die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat.

Der 25-Jährige hat einen Sportart-Wechsel vor Augen und träumt von einer anschließenden Karriere in der NFL. Er gibt sich mit einer reinen Fußballer-Karriere nicht zufrieden: "Wenn du in der Premier League gespielt hast und bei einer Weltmeisterschaft, und dann in der NFL - würde man dich dann als einen der größten Sportler aller Zeiten sehen?", führte er in einem Interview mit ESPN aus.

Anzeige

Wenn er mit dem europäischen Fußball durch ist, warum also nicht auch die US-amerikanische Variante ausprobieren?

Kane großer NFL-Fan

Immerhin gilt Kane als großer Fan der USA. Er ist fasziniert von New-England-Patriots-Quarterback Tom Brady, ebenso wie von allem, was mit der NFL zu tun hat. Als er Anfang des Jahres aufgrund einer Knöchelverletzung für mehrere Wochen ausfiel, flog er Anfang Februar zum Super Bowl nach Atlanta und verfolgte Bradys Triumph live vor Ort.

Im Anschluss wurde er vom Star-QB sogar auf die interne Team-Party eingeladen: "Wir sind Freunde geworden, haben uns davor aber nie getroffen", sagte Kane über sein jetziges Verhältnis zu Brady, den er als "große Inspiration" bezeichnete.

Kane einmal NFL-Kicker?

Kane besitzt die Fähigkeit, jeden Ball genau dort unterzubringen, wo er möchte. Eine Gabe, mit er der mit ein wenig Übung jedes NFL-Team als Kicker verstärken kann. "Das ist etwas, das ich in 10 oder 12 Jahren definitiv ausprobieren will", sagte Kane.

Bereits Ende der 90er Jahre versuchte sich Spurs-Stürmer Clive Allen als Kicker in der europäischen NFL. Noch dazu hat sein Klub Tottenham in seinem neuem Stadion unter dem konventionellen Fußballrasen auch einen Kunstrasen für American Football. Da soll jemand wie Kane nicht auf die Idee kommen, diese Sportart ebenfalls auszuprobieren...