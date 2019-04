In der Premier League entwickelt sich ein packender Zweikampf im Rennen um die Meisterschaft.

Erst am Mittwoch sicherte sich Manchester City mit dem 2:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Cardiff City die Tabellenführung. Nur zwei Tage später kann der FC Liverpool den Platz an der Spitze zurückerobern. Das Team von Trainer Jürgen Klopp ist beim FC Southampton gefordert (Premier League: FC Southampton - FC Liverpool ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Gerade einmal ein Punkt trennt Liverpool von den Citizens. Die Reds warten seit mittlerweile 29 Jahren auf einen Meistertitel, entsprechend hoch sind die Erwartungen der Fans. Große Hoffnungen liegen vor allem im Top-Trio aus Roberto Firmino, Mohamed Salah und Sadio Mane. Firmino und Mane kamen in den vergangenen Wochen richtig in Schwung: Der Brasilianer netzte in den letzten sechs Spielen zwei mal ein, sein senegalesischer Kollege kommt sogar auf vier Treffer.

Anzeige

Salah mit Torflaute - Klopp optimistisch

Salah, der sich in der vergangenen Saison noch die Krone des Toptorjägers sicherte, wartet hingegen seit 9. Februar auf ein Tor. Klopp setzt trotzdem großes Vertrauen in seinen Starspieler. "Der Ball wird bei ihm wieder reingehen", prophezeite der 51-Jährige.

Auf dem Papier geht Liverpool als klarer Favorit in die Partie. Southampton befindet sich aktuell in der Tabelle der Premier League nur auf Rang 16. Seitdem Ralph Hasenhüttl das Traineramt im Dezember übernommen hat, konnte Southampton allerdings einige überzeugende Siege einfahren und gewann im eigenen Stadion gegen Arsenal, Tottenham und Everton. Die Bilanz spricht für sich: Mit dem Deutschen an der Seitenlinie holten die Saints sieben Siege und konnten die Abstiegsränge verlassen. (Tabelle der Premier League)

DAZN gratis testen und die internationalen Top-Ligen live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Für die Verdiente seines deutschen Kollegen fand auch Klopp nur anerkennende Worte. "Er macht einen unglaublichen Job". Liverpool müsse sich auf eine harten Kampf einstellen. "Southampton kämpft um den Klassenerhalt, hat ein Heimmatch und eine klare Spielphilosophie." (Spielplan der Premier League)

So können Sie FC Southampton - FC Liverpool LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App