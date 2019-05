Der FC Liverpool feiert einen wichtigen Sieg im Meisterkampf der Premier League. Das Team vom deutschen Trainer Jürgen Klopp kam bei Newcastle United zu einem 3:2-Sieg. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Durch den Sieg zogen die Reds zumindest vorübergehend an Manchester City vorbei und liegen zwei Punkte vor den Citizens. Das Team von Pep Guardiola kann aber am Montag mit einem Sieg gegen Leicester die Tabellenführung zurückerobern. (Service: Tabelle der Premier League)

Van Dijk besorgt Reds-Traumstart

Den besseren Start im St. James‘ Park erwischte die Klopp-Elf. Virgil van Dijk nickte in der 13. Minute einen Eckball von Trent Alexander-Arnold ein. Der Niederländer wurde dabei von der Defensive der Magpies sträflich allein gelassen.

Doch Newcastle zeigte sich vom Rückstand unbeeindruckt – und kam prompt zum Ausgleich. Einen Schuss von Salomon Rondon klärt Alexander-Arnold auf der Linie mit der Hand. Doch Christian Atsu vollendete mit dem Nachschuss zum 1:1 in der 20. Minute. Somit kam Alexander-Arnold ohne Platzverweis davon.

Im Anschluss machte Newcastle weiter Druck. In der 26. Minute hämmerte Ayoze Peréz den Ball an die Latte. Mitten in die Drangphase fiel dann die Reds-Führung. Wieder flankte Alexander-Arnold, wieder stand ein Liverpool-Akteur im Strafraum frei. Diesmal bedankte sich Mohamed Salah und markierte das 2:1 für Liverpool. (Service: Ergebnisse und Spielplan)

Salah bleibt nach Zusammenprall verletzt liegen

In der zweiten Hälfte drückte Newcastle dann auf den Ausgleich. Zunächst scheiterte Rondon per Drehschuss an Reds-Keeper Alisson Becker. Auf der Gegenseite hatte Daniel Sturridge die Riesenchance zum 3:1, doch der Engländer schoss weit drüber. In der 54. Minute machte es Rondon dann besser. Sein Schuss überwand den Liverpool-Torwart und markierte das 2:2.

Nach 68 Minuten folgte dann der nächste Schock. Salah prallte im Strafraum mit Magpies-Keeper Martin Dubravka zusammen und blieb liegen. Minutenlang wurde er Ägypter behandelt und in der 73. Minute schließlich per Trage vom Spielfeld getragen. Der für Salah eingewechselte Divock Origi erlöste die Reds schließlich in der 86. Minute.

Eine Diagnose von Salahs Verletzung steht zwar noch aus, ein Einsatz im Rückspiel des Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona am Dienstag erscheint aber äußerst unwahrscheinlich.