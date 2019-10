ManCity bleibt an Liverpool dran

vergrößernverkleinern Ilkay Gündogan (r.) und Manchester City jubeln gegen Aston Villa © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Manchester - In der ersten Hälfte biss sich Manchester City die Zähne an Aston Villa aus. Doch dann drehten die Cityzens richtig auf und bleiben durch den Sieg an Liverpool dran