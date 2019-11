Der FC Chelsea holte beim 2:1 (1:0) beim FC Watford den fünften Sieg nacheinander. (Watford vs. Chelsea im Ticker zum Nachlesen)

Tammy Abraham (5.) und der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (55.) trafen für Chelsea, das mit acht Punkten Rückstand auf Liverpool Dritter ist. Watford wartet dagegen weiter auf den ersten Sieg und ist mit fünf Zählern Letzter.

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Premier League mit einem 2:1 (0:1)-Zittersieg bei Aston Villa den Vorsprung auf Meister Manchester City behauptet. (Villa vs. LFC im Ticker zum Nachlesen)

Der Abstand zwischen Tabellenführer Liverpool und ManCity beträgt weiterhin sechs Punkte. (Service: TABELLE der Premier League)

Sadio Mane (90.+4) sicherte den Reds von der Anfield Road den Sieg in Birmingham.

Die Citizens gewannen ebenfalls nach Rückstand 2:1 (0:1) gegen den FC Southampton. (City vs. Southampton im Ticker zum Nachlesen)

Liverpool und ManCity im Gleichschritt

Für ManCity, Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola, traf Kyle Walker (86.) zum Siegtor.

Die Saints wollten sich für ihr 0:9 (0:5) gegen Leicester City vor Wochenfrist revanchieren, konnten aber am Ende nicht punkten.

Unterdessen feierte Mesut Özil sein Comeback in der Liga für den FC Arsenal. Der Weltmeister von 2014, der in der Liga zuletzt am 15. September beim 2:2 beim FC Watford für die Gunners gespielt hatte, stand beim 1:1 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers in der Startelf. (Arsenal vs. Wolves im Ticker zum Nachlesen)

Pierre-Emerick Aubameyang und Raul Jimenez erzielten die Treffer.

