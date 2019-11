Holt Neu-Trainer José Mourinho den verlorenen Sohn Gareth Bale zurück nach Tottenham? Gerüchte um einen Real-Abgang des Walisers gibt es nicht erst seit seiner Flaggen-Provokation beim Nationalteam.

Rafael van der Vaart, der nicht nur Mourinho aus der kurzen gemeinsamen Zeit bei Real kennt, sondern auch lange bei den "Spurs" gespielt hat, würde Bale gerne wieder in England sehen - und glaubt auch, dass "The Special One" aktiv wird.

"Die Mannschaft braucht auch im Mittelfeld kreative Leute. Mourinho wird es bestimmt versuchen, Bale zu kriegen, um die Mannschaft und ihren Wert noch mehr zu stärken", sagt van der Vaart bei SPORT1.