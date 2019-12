Die Vorweihnachtszeit war für Jürgen Klopp in diesem Jahr noch etwas stressiger als gewohnt, und auch nach dem Heiligen Abend geht es für ihn und seinen FC Liverpool kaum besinnlicher zu.

Den frischgekürten Klub-Weltmeistern steht bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag (Premier League: Leicester City - FC Liverpool ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) die nächste große Herausforderung bevor: Am "Boxing Day" spielen die Reds beim ersten Verfolger Leicester City wohl um die Vorentscheidung in der englischen Meisterschaft.

Zehn Punkte Vorsprung auf Leicester und elf auf Titelverteidiger Manchester City hat Liverpool bis Weihnachten gesammelt - und dabei sogar ein Spiel weniger absolviert. Hält Klopp mit seinem Team das Tempo in den kommenden drei Partien, nimmt die erste Liverpooler Meisterschaft seit 1990 konkrete Formen an. Über den Jahreswechsel warten auf den ungeschlagenen Tabellenführer noch die Wolverhampton Wanderers (29. Dezember) und Sheffield United (2. Januar).

Klopp: "Werden ständig getestet"

"Wir werden ständig getestet, das ist unser Leben", sagte Klopp nach dem Sieg in Doha: "Im Moment bestehen wir eine Prüfung nach der anderen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auch die zukünftigen Prüfungen bestehen." Mit 1:0 nach Verlängerung hatte seine Elf im WM-Finale gegen Flamengo aus Rio de Janeiro gewonnen und war dabei wieder einmal über die eigenen Grenzen hinausgegangen.

Mit dem dritten internationalen Titel des Jahres nach dem Triumph in der Champions League und im europäischen Supercup waren die Liverpooler Helden zwei Tage vor Weihnachten aus der Wüste zurückgekehrt. Klopp überließ auf der Gangway den Pokal seinem Kapitän Jordan Henderson, er selbst hatte den Fokus längst auf die Liga gerichtet. Ein Schicksal wie im vergangenen Jahr soll sich nicht wiederholen.

Damals lag Liverpool nach 20 Spieltagen noch sieben Punkte vor City, verspielte aber den komfortablen Vorsprung innerhalb weniger Wochen. Die Mannschaft von Pep Guardiola scheint in dieser Saison aber nicht in der Lage zu sein, das gewohnt konstante Top-Niveau abzurufen, allerdings meldete sich der Double-Gewinner mit einem 3:1 gegen Leicester zurück, als Liverpool noch in Katar weilte.

Oxlade-Chamberlain in Doha verletzt

Die lange ungeliebte Dienstreise an den Persischen Golf überstand Klopps Team weitgehend unbeschadet. Nur Alex Oxlade-Chamberlain humpelte mit Gehhilfen aus dem Flieger, in Leicester ist der englische Nationalspieler wegen einer Bänderverletzung am Knöchel nicht dabei.

Klar ist: Gemeinsam werden die Reds auch diesen Ausfall auffangen, zumal Klopp ab Januar der Japaner Takumi Minamino zur Verfügung stehen wird. Der Rechtsaußen kommt von Red Bull Salzburg nach Liverpool.

Dort trifft er auf eine Mannschaft, die auch nach dem nächsten Titel noch lange nicht satt ist. "Das Jahr 2019 war ein herausragendes für den Verein", sagte der niederländische Innenverteidiger Virgil van Dijk: "Aber wir sollten uns damit nicht zufriedengeben. Wir sollten weitermachen, nach mehr streben und mehr Pokale gewinnen wollen." Ist darunter auch die Trophäe für die Premier League, haben sich für Klopp und seine Reds die stressigen Tage rund um Weihnachten vollends ausgezahlt.

Der stressige Spielplan der Premier League hilt Jürgen Klopp nicht davon ab, an Weihnachten innezuhalten und das "unglaubliche Jahr" 2019 Revue passieren zu lassen. "Ich schaue nicht gerne zurück, besonders dann nicht, wenn noch Arbeit zu tun ist", schrieb Klopp am ersten Weihnachtsfeiertag an die Fans von Liverpool: "Aber wie kann ich das ignorieren, was wir alle in diesem Jahr erlebt haben?"

Klopp erinnerte an den Champions-League-Erfolg im Finale gegen den Ligarivalen Tottenham Hotspur: "Solange ich lebe, werde ich diese Nacht in Madrid und den nächsten Tag in Liverpool nicht vergessen." Als "Teil dieser besonderen Familie" sei er "der glücklichste Mann überhaupt", schrieb Klopp, der seit 2015 Teammanager der Reds ist.