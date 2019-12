Verabschiedet sich Pep Guardiola nach der aktuellen Saison von Manchester City?

Immer wieder wird der Katalane mit Wechselgerüchten in Verbindung gebracht, im vergangenen Sommer wurde über einen Wechsel zu Juventus Turin spekuliert, auch Gerüchte über eine Rückkehr zum FC Bayern München machten in jüngster Zeit die Runde.

Bei den Cityzens läuft es für den ehemaligen Trainer des deutschen Rekordmeisters alles andere als rund, 14 Punkte Rückstand sind es in der Premier League bereits auf den FC Liverpool und Jürgen Klopp.

Anzeige

Guardiola kann 2020 gehen - Pochettino Nachfolger?

Jetzt kommt heraus: Guardiola besitzt offenbar eine Ausstiegsklausel in Manchester. Nach übereinstimmenden englischen Medienberichten hat sich der 48-Jährige in seinen bis 2021 laufenden Vertrag eine entsprechende Klausel einbauen lassen.

Jetzt das aktuelle Trikot von Manchester City bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Sollte Guardiola den Klub verlassen wollen und nicht näher genannte Bedingungen des Klubs erfüllt werden, kann er schon im Sommer 2020 aus seinem Vertrag bei den Skyblues aussteigen.

Als möglichen Nachfolger Guardiolas bringen die englischen Medien Mauricio Pochettino ins Spiel. Der ehemalige Trainer der Tottenham Hotspur, der auch beim FC Bayern im Gespräch ist, ist derzeit vereinslos. Die City-Bosse gelten als große Bewunderer Pochettinos. Auch Brendan Rodgers wird als möglicher Guardiola-Nachfolger genannt, der Trainer des Überraschungszweiten Leicester City verlängerte allerdings kürzlich seinen Vertrag.

Zu Erinnerung: Guardiola ist in seinem vierten Trainerjahr in Manchester. Keinen seiner bisherigen Vereine trainierte er länger. Vier Jahre waren es beim FC Barcelona, drei in München.