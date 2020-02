Der FC Chelsea hat sich in der Premier League gut gerüstet für das Europacupduell mit dem FC Bayern München präsentiert. (Spielplan der Premier League)

Drei Tage vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League an der Stamford Bridge (Dienstag, 21.00 Uhr) besiegte der amtierende Europa-League-Sieger in Londoner Stadtderby Tottenham Hotspur mit 2:1 (1:0) und festigte den vierten Tabellenplatz. Chelseas deutscher Nationalverteidiger Antonio Rüdiger unterlief ein unglückliches Eigentor und sorgte so für den Endstand (89.).

Der französische Weltmeister Olivier Giroud (15.) und der Spanier Marcos Alonso (48.) trafen für die Blues, mit denen der FC Bayern seit dem dramatisch verlorenen "Finale dahoam" im Jahr 2012 noch eine Rechnung offen hat. Rüdiger spielte bei Chelsea in der Dreierabwehrkette durch.

Lo Celsos Horrorfoul bleibt ungeahndet

Für eine unschöne Szene sorgte Tottenhams Giovani Lo Celso. Der Argentinier verlor in der 51. Minute im Zweikampf mit Reece James die Balance und stieg dadurch dem eingrätschenden Cesar Azpilicueta voll auf den Unterschenkel. Zum Entsetzen der Blues sah Lo Celso, trotz Überprüfung durch den Video Assistant Referee, aber nicht einmal die Gelbe Karte.

Durch den Sieg verkürzte Chelsea den Abstand auf Leicester City auf Platz drei zumindest vorübergehend auf sechs Punkte. Die Foxes haben allerdings am Abend im Heimspiel gegen Manchester City (Premier League: Leicester City - Manchester City, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) die Möglichkeit, den alten Abstand wieder herzustellen. (Tabelle der Premier League)