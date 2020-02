Im Monday Night Game der Premier League empfängt der FC Chelsea Manchester United (Premier League: FC Chelsea - Manchester United ab 21.00 Uhr im LIVETICKER).

Für Manchester United lief bereits die Hinrunde alles andere als berauschend. In den letzten Wochen rutschte die Elf von Ole Gunnar Solskjær allerdings weiter bis auf Rang neun ab.

ManUnited kämpft mit Problemen durch Rashford-Ausfall

Sechs Punkte trennen die Red Devils aktuell von einem Champions League Platz. (Tabelle der Premier League)

Das Gastspiel beim FC Chelsea könnte dem Rekordmeister somit bereits eine der letzten Chancen bieten, sich doch noch einmal für die Champions League ins Gespräch zu bringen.

Das Hinspiel-Ergebnis macht Hoffnung. Dort setzten sich die Red Devils klar mit 4:0 durch und vermiesten so am 1. Spieltag das Debüt von Frank Lampard als Trainer des FC Chelsea.

Manchester United hatte in den vergangenen Wochen extrem große Probleme vor allem in der Offensive den Ausfall von Stürmer Marcus Rashford zu kompensieren. Seit sich der Engländer beim 1:0-Sieg über Wolverhampton im FA Cup verletzt hat, hat Manchester United in der Premier League kein einziges Tor geschossen. Das soll sich nun ändern.

Chelsea strauchelt

Die Blues hingegen stehen mit aktuell 41 Punkten auf dem vierten Tabellenrang. Chelsea musste allerdings in den letzten Wochen auch ordentlich Punkte einbüßen. Lediglich eines der letzten fünf Spiele konnte die Elf von Frank Lampard für sich entscheiden.

Seit Mai 2018 wartet der FC Chelsea darauf, gegen die Red Devils mal wieder ein Pflichtspiel zu gewinnen. Nun bekommen sie erneut die Chance.

So können Sie FC Chelsea - Manchester United LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App