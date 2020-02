Der FC Liverpool siegt beim Tabellenschlusslicht Norwich City mit 1:0 (0:0) dank Sadio Mané (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Das Team von Jürgen Klopp siegt damit zum 25. Mal im 26. Spiel in der laufenden Saison. Das gab es noch nie, in einer der Top-5-Ligen in Europa! Zudem ist der Auswärtserfolg der 17. Ligasieg in Serie für die Reds.

Nur Manchester United konnte Liverpool im Oktober vergangenen Jahres beim 1:1 zwei Punkte abluchsen. Afrikas Fußballer des Jahres 2019 Mané (78.) besorgte den Siegtreffer nach Vorlage von Kapitän Jordan Henderson.

Joker Mané führt Liverpool zu 17. Ligasieg in Folge

In Norwich dominierte Liverpool wie erwartet die Begegnung, erspielte sich jedoch nur wenige klare Torchancen. Norwich-Akteur Alexander Tettey traf in der 72. Minute mit seinem Schuss den Pfosten des Liverpooler Tores.

Wenig später zeigte der in der 60. Minute eingewechselte Mané wie es geht und traf im Strafraum aus der Drehung. Es war das 100. Tor in der Premier League des Senegalesen.

Liverpool hat nun 76 Punkte auf dem Konto und steuert weiter auf die erste englische Meisterschaft seit 1989/1990 zu. Verfolger Manchester City liegt 25 Punkte hinter Liverpool, kann jedoch am Mittwoch (19. Februar) gegen West Ham United verkürzen. (Tabelle der Premier League)