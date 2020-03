vergrößernverkleinern Das Etihad Stadium bleibt am Mittwoch wegen der Spielabsage leer © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Eigentlich sollen Manchester City und Arsenal am Mittwochabend ihre Nachholpartie in der Premier League bestreiten. Am Spieltag kommt es kurzfristig zur Absage.