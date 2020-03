Zweiter positiver Corona-Test in der Premier League.

Wie der FC Chelsea am frühen Freitagmorgen bekanntgab, wurde Offensivspieler Callum Hudson-Odoi positiv auf COVID-19 getestet. Der 19-Jährige ist damit der erste Spieler, bei dem eine Infizierung mit dem neuartigen Coronavirus bekannt wird.

Wie der Klub mitteilte, zeigte Hudson-Odoi am Montagmorgen Symptome einer leichten Erkältung, trainierte seitdem nicht und muss nach dem positiven Test nun für 14 Tage in Quarantäne. Ihm gehe es aber gut, schrieb Chelsea in einem Statement.

Chelsea-Team muss in Quarantäne

Allerdings gelte dies auch für alle Personen, die Kontakt mit ihm hatten. Teamkollegen, Trainer und Betreuer müssen allesamt in Quarantäne. Alle, die keinen engen Kontakt zum Offensivspieler hatten, sollen in den nächsten Tagen wieder ins Training zurückkehren. Dennoch ist die Austragung des Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und den Blues am kommenden Mittwoch mindestens gefährdet.

Zuvor war am Donnerstagabend die Infektion von Arsenal-Coach Mikel Arteta bekannt geworden. Man erwarte, dass sich eine "signifikante" Anzahl von Personen, "einschließlich des gesamten Kaders und des Trainerteams der ersten Mannschaft", ebenfalls abschotten muss.

Die Premier League will nun im Verlauf des Freitags über das weitere Vorgehen und eine Absage des anstehenden Spieltages beraten. Bislang sollte der 30. Spieltag, wie in der Bundesliga, als "Geisterspieltag" über die Bühne gehen. Doch mit nun gleich zwei Teams in Quarantäne sind die Liga-Bosse wohl zu einer Absage gezwungen.