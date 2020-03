Covid-19 hat die Sportwelt im Griff.

Der rasche Verbreitung des neuartigen Coronavirus sorgt für grundlegende Umwälzungen im Sportbetrieb, für hitzige Debatten über den Umgang mit der Krise und brennende Fragen über laufende Wettbewerbe und kommende Großveranstaltungen.

Welche Fußballspiele finden überhaupt noch mit Zuschauern statt? In welche Liga rollt noch der Ball? Welche Sportarten haben den Betrieb eingestellt? Wie gehen die Eishockey-Vereine mit dem Abbruch der DEL-Saison um? Welche Debatte erhitzt derzeit die Gemüter?

Alle aktuellen Meldungen, Entwicklungen und Auswirkungen auf den Sport durch die Covid-19-Krise im Corona-Ticker!

SPORT1 berichtet umfassend üb die Corona-Krise in der Sportwelt - alle Absagen, Themen, Interviews, Debatten hier in der Übersicht.

Absagen und Geisterspiele: So ist der Stand in den wichtigsten Sportarten

FUSSBALL

- zum Überblick der Geisterspiele in Bundesliga, 2. Liga und den internationalen Duellen mit deutscher Beteiligung hier entlang

- Bundesliga: in vielen Bundesländern sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern ab sofort untersagt (in Bayern bis 19. April, in Schleswig-Holstein bis 10. April, in Bremen vorerst bis 26. März, in Nordrhein-Westfalen momentan ohne zeitliche Befristung); betroffen ist unter anderem das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag

- Italien steht unter Quarantäne; alle Sportveranstaltungen, darunter die Serie A, sind mindestens bis zum 3. April ausgesetzt; in der Serie A wird über einen Saisonabbruch nachgedacht

- Spaniens La Liga trägt die kommenden beiden Spieltage der ersten und zweiten Liga unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus; gleiches gilt für das Champions-League-Spiel des FC Barcelona gegen die SSC Neapel (18. März)

- Frankreichs Ligue 1 und Ligue 2 tragen ihre Spiele bis zum 15. April ohne Zuschauer aus

- in England steht das Premier-League-Team des FC Arsenal unter Quarantäne, die Nachholpartie Manchester City gegen Arsenal ist abgesagt

HANDBALL-LÄNDERSPIEL

- Deutschland - Niederlande (13. März in Magdeburg): findet normal statt

BASKETBALL-BUNDESLIGA

- alle Spiele finden normal statt

VOLLEYBALL-BUNDESLIGA

- Mittwoch, 11. März: Düren - Bühl - Geisterspiel

- Donnerstag, 12. März: Haching - Giesen - Geisterspiel

DEL

- Playoffs komplett abgesagt, Saison beendet

DARTS

- Premier League (12. März) und Players Championship (14./15. März) finden normal statt

WINTERSPORT

- Biathlon: Weltcup in Kontiolahti findet normal statt

- Skispringen: Raw Air in Norwegen findet normal statt

- Ski Alpin: Weltcup der Damen in Are findet normal statt, Herren-Rennen in Kranjska Gora ohne Zuschauer

- Langlauf: Weltcup in Kanada abgesagt

FORMEL 1

- Grand Prix in Melbourne findet normal statt

US-SPORT

- alle Spiele finden normal statt

