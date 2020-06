Nachdem Manchester City sich am vergangenen Mittwoch mit einem 3:0-Sieg gegen Arsenal erfolgreich aus der Corona-Pause zurückgemeldet hat, empfangen die Skyblues am Montagabend den FC Burnley (Premier League: Manchester City - FC Burnley ab 21 Uhr im LIVETICKER).

City liegt aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, hat aber stolze 23 Punkte Abstand auf den FC Liverpool. Die Meisterschaft ist in dieser Saison also trotz des Liverpool-Patzers am Sonntag kein Thema mehr für City. (SERVICE: Die Tabelle der Premier League)

Nichtsdestotrotz will die Mannschaft um Trainer Pep Guardiola den FC Liverpool nicht bereits am 32. Spieltag beim Aufeinandertreffen im Etihad Stadium als vorzeitigen Meister empfangen.

City will Leicester auf Distanz halten

Sollte City als letzter verbliebener Kontrahent sogar gegen Burnley verlieren, könnte Liverpool bereits am Mittwoch mit einem Sieg gegen Crystal Palace an der heimischen Anfield Road den Titel einfahren.

City muss aber auch deshalb punkten, damit der zweite Tabellenplatz nicht mehr in Gefahr gerät. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf Verfolger Leicester.

Derweil spielt der FC Burnley sein erstes Spiel seit dem 7. März und versucht an die guten Leistungen vor der Corona-Pause anzuknüpfen.

Flügelspieler Dwight McNeil lobte die Citizens für das Spiel gegen Arsenal, geht aber dennoch selbstbewusst in die Partie.

"City hat gespielt, als wären sie nie weg gewesen. Ich glaube, wir müssen einfach zurückblicken auf die gute Leistung vor dem Lockdown, da hatten wir eine Serie von sieben ungeschlagenen Spielen. Wir müssen einfach auf uns gucken und versuchen ein gutes Ergebnis zu erzielen", sagte McNeil.

