Der SSC Neapel hat in der italienischen Meisterschaft die Tabellenführung zurückerobert.

Die Mannschaft von Trainer Maurizio Sarri drehte am 22. Spieltag die Partie gegen den FC Bologna und siegte 3:1 (2:1). Neapel (57 Punkte) liegt damit wieder einen Punkt vor Juventus Turin (56).

Der Rekordmeister hatte sich am Samstagabend auch durch einen Treffer von Weltmeister Sami Khedira beim 2:0 (0:0) bei Chievo Verona zwischenzeitlich an die Spitze gesetzt.

Inter patzt, Udinese klettert

Inter Mailand verpasste es derweil, sich an Lazio Rom vorbei auf Platz drei zu schieben. Die Lombarden kamen beim abstiegsbedrohten SPAL Ferrara nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und können am Sonntagabend noch vom AS Rom auf Platz fünf verdrängt werden.

Udinese Calcio sprang durch ein 1:0 (0:0) beim CFC Genua auf Rang acht und wahrte den Kontakt zu den Europapokal-Plätzen. Einen Platz dahinter liegt punktgleich der FC Turin, der gegen Schlusslicht Benevento Calcio souverän 3:0 (3:0) gewann.

Hellas schöpft Hoffnung

Ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf sendete hingegen Hellas Verona. Der Aufsteiger siegte beim AC Florenz mit 4:1 (2:0), liegt mit 16 Punkten aber weiterhin auf dem vorletzten Platz. Der FC Crotone und Cagliari Calcio trennten sich 1:1 (1:1).

In Neapel hatte Rodrigo Palacio die Gäste bereits in der ersten Spielminute in Führung gebracht, doch schon vier Minuten später traf Bolognas Ibrahima Mbaye ins eigene Tor. Dries Mertens sicherte Neapel dann mit einem Doppelpack (37./Foulelfmeter, 59.) den Platz an der Spitze. Khedira brachte Turin (67.) in Führung, Gonzalo Higuain (88.) besorgte den Endstand.