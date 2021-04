Innenverteidiger Leonardo Bonucci vom italienischen Meister Juventus Turin ist nach seiner Rückkehr von der Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"Der Spieler befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne", heißt es in der Mitteilung des Klubs von Donnerstag.

Zuvor waren vier Betreuer der italienischen Nationalmannschaft nach dem 2:0-Sieg der Azzurri in der WM-Qualifikation am Mittwoch gegen Litauen positiv auf Corona getestet worden.

Auch Bonuccis Vereinskollege Merih Demiral von Juventus Turin wurde positiv getestet. Der 23-Jährige hatte sich bei der türkischen Nationalmannschaft infiziert, obwohl er wegen einer Verletzung pausieren musste.

Der Abwehrspieler, der geringe Symptome aufweist, wird am Donnerstag nach Turin zurückkehren und sich in einem Hotel in Isolation begeben. (SERVICE: Spielplan & Ergebnisse der WM-Qualifikation)