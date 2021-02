Erstes Spiel, erster Sieg!

Mesut Özil darf sich bei seinem Debüt für Fenerbahce Istanbul gleich über einen Dreier in der türkischen SüperLig freuen. Sein neuer Verein setzte sich am Dienstag mit 2:1 gegen Hatayspor durch. Özil, der vom FC Arsenal gekommen war, wurde in der 77. Spielminute eingewechselt.

Für den mit riesiger Begeisterung empfangenen Ex-Weltmeister war es das erste Spiel seit vielen Monaten. Bei den Gunners war er zuletzt nicht einmal mehr spielberechtigt und spielte sportlich keine Rolle mehr. Sein Vertrag wurde aufgelöst - auch um den Topverdiener von der Gehaltsliste zu bekommen.

Bei seinem ersten Auftritt im Fener-Trikot ging es gleich mächtig rund. Özil kam beim Stand von 1:0 in die Partie. Mame Thiam hatte sein Team in der 26. Spielminute in Front geschossen In der 88. Minute unterlief Jean Claude Billong dann ein Eigentor, Fener führte mit 2:0.

Nur eine Minute später gelang Aaron Boupendza jedoch der Anschlusstreffer. Fünf Minuten wurden nachgespielt, letztlich brachte Fenerbahce den knappen Vorsprung über die Zeit.