Im Hauptkampf des Box-Abends in Gummersbach hat sich Deniz Ilbay gegen Denis Krieger nach Punkten durchgesetzt. Den 23-Jährigen, der damit Deutscher Meister ist, sahen einstimmig alle drei Punktrichter vorne.

Bereits vor der Veranstaltung wurde ein großer Kampf erwartet und die Zuschauer wurden nicht enttäuscht. Von der ersten Runde an suchten beide Boxer den Weg nach vorne, wobei sich Ilbay Vorteile erkämpfte.

In der fünften Runde wurde diese Überlegenheit dann deutlich. Ilbay brachte seinen Kontrahenten derart in Bedrängnis, dass Krieger sich auf die Ringseile setzen musste und angezählt wurde. Aber danach kam Krieger wieder zurück und versuchte nochmal alles, das Urteil der Ringrichter in seine Richtung zu drehen.

"Mistsau" Krieger beeindruckt Ilbay

Krieger, die "Mistsau"

Nach dem Kampf hatten beide Boxer nur Komplimente für ihren Kontrahenten übrig. "Wir haben beide Gas geben. Wir haben den Leuten gezeigt, was wir draufhaben. Er ist eine super Zukunft für das Weltergewicht", so Ilbay bei SPORT1 über den 28 Jahre alten Krieger.

Aber auch, wenn er den Kampf nicht vorzeitig beenden konnte, war Ilbay zufrieden. "Was andere nicht geschafft haben, habe ich geschafft. Er wurde angezählt." Aber die Comeback-Qualitäten von Krieger hatten gehörig Eindruck bei ihm hinterlassen. "Nach dem Niederschlag dachte ich nur, 'Die Mistsau, die dreht jetzt richtig auf'."

Auch Krieger fand trotz der Niederlage positive Worte: "Der Junge hat einen harten Punch. Wir waren beide motiviert. Er war heute besser. Vielleicht kommt noch ein Tag, wo ich besser bin."

Radovan und Mittag mit Draw

Beim Kampf von Denis Radovan und Ronny Mittag konnten sich die Kampfrichter nicht auf einen Sieger einigen. Je ein Kampfrichter hatte Radovan oder Mittag vorne, der dritte Juror sah ein Unentschieden.

Dabei sah es in der Mitte des Kampfes nach einem Sieg von Radovan aus. Der Lokalmatador hatte Mittag in der vierten Runde in arger Bedrängnis, aber der Gong rettete Mittag. Danach kam er aber wieder in den Kampf zurück und lieferte Radovan eine offene Schlacht.

Trotz dickem Auge: Mittag erkämpft sich Unentschieden

Am Ende musste beide Kämpfer das Urteil akzeptieren, wenngleich sie sich selbst als Gewinner sahen. "Ich habe die ersten vier und letzten beiden Runden bei mir gesehen. Aber unentschieden ist OK. Ich glaube, das Publikum kann damit leben", fand sich Radovan bei SPORT1 damit ab, dass er zum ersten Mal in einem Profikampf nicht als Sieger aus dem Ring ging.

Möglichkeit eines Rematchs

Ronny Mittag haderte etwas mehr mit der Entscheidung. "Am Anfang musste ich hart kämpfen. Aber die letzten Runden habe ich eher bei mir gesehen, also eher kein Unentschieden." Dennoch konnte auch Mittag damit leben und sah gleich wieder in die Zukunft. "Auf jeden Fall kann man da ein Rematch draus machen."

Baraou gewinnt einstimmig

Im letzten Kampf des Abend zeigte Abass Baraou, warum er vor dem Fight als Favorit galt. Er dominierte Sasha Yengoyan von der ersten Runde an und zeigte immer wieder gute Kombinationen. Zwar reichte es nicht zu einem vorzeitigen Kampfgewinn, aber die Kampfrichter hatte er einstimmig auf seiner Seite.

Die Kämpfe im Überblick

Arton Berisha vs. Serdar Kurun

Ronny Lopez Lopez vs. Enis Agushi

Leon Bunn vs. Yannick Ngaleu

Denis Radovan vs. Ronny Mittag Draw

Deniz Ilbay vs. Denis Krieger

Abass Baraou vs. Sasha Yengoyan

Die hervorgehobenen Namen sind die Sieger