Bei der Fight-Night in Arendal (Norwegen) hatte Deniz Ilbay die große Chance auf seinen nächsten Titel. Aber im Kampf um den Intercontinental-Titel nach IBO im Weltergewicht musste sich der 24-Jährige am Ende mit 1:2-Stimmen gegen den Argentinier Jonathan Jose Eniz geschlagen geben.

Beide Boxer lieferten sich einen spannenden Kampf, was die Zuschauer schon vor der Urteilsverkündung mit Aplaus für Ilbay und Eniz honorierten.

Die Highlights des Kampfs werden am Sonntag, 3. März ab 23.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im FREE-TV und Livestream wiederholt.

Ausgeglichener Start

Zu Beginn des Kampfes tasteten sich beide Boxer ab und suchten nach Schwachstellen in der Verteidigung des Gegners. Daher nahm der Kampf erst ab der vierten Runde so richtig Fahrt auf. Ilbay war in dieser Phase des Kampfes der aktivere Boxer, musste aber dem flinken Argentinier ständig folgen und auf Konter aufpassen.

Ab der sechsten Runde landete der Kölner dann wirkungsvolle Körpertreffer und es sah alles so aus, als würde Ilbay jetzt die Kontrolle über den Kampf übernehmen

Eniz schlägt zurück

Aber der 24-Jährige Argentinier kam nun seinerseits immer besser in den Kampf und setzte Ilbay stark zu. Das nahm auch Ilbays Ecke so wahr und forderte ihn immer wieder zu mehr Aktivität auf.

Niederlage nach Punkten

Doch bei allem Einsatz, Ilbay war nicht mehr in der Lage, die knappe Entscheidung zu seinen Gunsten zu wenden. Vor allem gegen Ende der zwölften Runde deckte der Argentinier ihn nochmal mit einem wahren Schlaghagel ein.

Am Ende entschieden sich zwei Punktrichter für den Argentinier und erklärten ihn mit 2:1 nach Stimmen zum Sieger.

