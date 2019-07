Die Rivalität zwischen Floyd Mayweather Jr. und Manny Pacquiao ist hinlänglich bekannt. Seit ihrem Fight im Mai 2015 liefern sich die beiden Box-Superstars immer wieder verbale Gefechte.

Nach dem letzten Fight von Pacquiao am 21. Juni gegen WBA-Superchampion Keith Thurman war es mal wieder soweit. Mayweather hatte den Kampf in Las Vegas in der Halle live verfolgt und daraufhin den "Pacman" in den sozialen Medien attackiert.

"Ich finde es wirklich ironisch, dass jedes Mal, wenn Pacquiaos Name in den Medien erwähnt wird, mein Name immer mit ihm verbunden ist", schrieb Mayweather auf Instagram.

"Das gesamte Vermächtnis und die Karriere dieses Mannes wurde aus der Verbindung mit meinem Namen aufgebaut, und es ist an der Zeit, dass ihr alle aufhört, meine Marke für Schlagzeilen zu benutzen und den Namen dieses Mannes ein eigenes Gewicht haben lasst."

Pacquiao fordert Mayweather zum Kampf auf

Pacquiao reagierte kurze Zeit später auf Twitter die Attacke des US-Amerikaners. "Du kommst zu meinem Kampf und nutzt meinen Namen in einem Post, aber ich soll derjenige sein, der versucht, relevant zu bleiben? Wenn du wirklich wieder relevant sein willst..."schrieb der Weltergewichts-Weltmeister und forderte seinen Kontrahenten damit indirekt zu einem erneuten Duell auf.

2015 verlor der "Pacman" gegen "Money" Mayweather den höchstdotierten Boxkampf der Geschichte. Der US-Amerikaner Mayweather kassierte rund 150 Millionen, Pacquiao 100 Millionen Dollar Gage.

Pacquiao, als einziger Boxer Weltmeister in sieben anerkannten Gewichtsklassen, gewann von 71 Profikämpfen 62, 39 durch K.o. Zuletzt hatte Pacquiao seine Fans bei Twitter über den nächsten Gegner abstimmen lassen. Die Wahl fiel auf den alten Widersacher Floyd Mayweather junior, doch daraus wurde bislang nichts.