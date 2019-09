vergrößernverkleinern Tobias Drews wird für SPORT1 bei den German Boxing Awards zu Gast sein © Getty Images

Am 29. September finden in Hamburg die "German Boxing Awards 2019" statt. SPORT1 ist in der Kategorie "Beste Berichterstattung TV & Streaming" nominiert.