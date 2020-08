Die deutsche Boxszene fiebert in entbehrungsreichen Zeiten von Corona dem Kampf zwischen Ex-Champion "Golden Jack" Culcay und Top-Talent Abass Baraou in Berlin entgegen (Fight-Night aus Berlin mit dem Hauptkampf Abass Baraou vs. Jack Culcay, Freitag ab 21.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream).

Am Vortag stand das obligatorische Wiegen auf dem Programm - bei dem Culcay den ersten kleinen Rückschlag hinnehmen musste.

Mit 69,5 kg Kampfgewicht musste er sich dem Deutschen mit togolesischer Abstammung um ganze 200 Gramm geschlagen geben. Der Mann aus Ecuador brachte es auf 69,7 kg.

Die leichten Jungs aus dem Superweltergewicht (bis 69,8 kg) gelten als die derzeit besten Techniker im deutschen Boxen, der Sieger darf sich auf einen WM-Ausscheidungskampf freuen. "Der Fight gehört zu den sportlichen Herausforderungen, die ich suche: Kämpfe auf Augenhöhe gegen starke Athleten wie Abass Baraou", erklärte Culcay selbstbewusst. Sein Rekord steht bei 28 Siegen aus 32 Kämpfen.

Vincent Feigenbutz hofft nach schmerzhaften Rückschlägen mit dem Kampf am Freitag gegen Agon-Boxer Jama Saidi (Köln) auf einen Neuanfang. Beim Wiegen hatte der frühere "K.o.-Prinz" aus Karlsruhe mit 71,8 kg die Nase vorne. Sein Kontrahent brachte nur 71,4 kg auf die Waage.