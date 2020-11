Das deutsche Boxen könnte womöglich noch in diesem Jahr einen neuen Schwergewichts-Weltmeister bekommen.

Wie mehrere deutsche und US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, hat WBC-Weltmeister Tyson Fury den Magdeburger Agit Kabayel (28) als Herausforderer für seine nächste Titelverteidigung auserkoren.

Der Kampf soll am 5. Dezember in London steigen und in den kommenden Tagen offiziell verkündet werden.

"Kabayel ist der geplante Gegner, vorbehaltlich der Unterzeichnung des Vertrags", sagte Fury-Promoter Frank Warren gegenüber Talk Sport. Ursprünglich hatte Fury (32) einen dritten Kampf der Schwergewichtsgiganten gegen Deontay Wilder geplant, doch wegen den Coronaeinschränkungen in den USA und einer Bizeps-OP von Wilder musste er sich nach Alternativen umsehen.

Sieg gegen Chisora als Karrierehöhpunkt

Kabayel wird wie Fury von der US-Firma Top Rank co-promotet, was einen Kampf zwischen beiden vereinfacht.

Der gebürtige Leverkusener ist seit neun Jahren Profi und in 20 Kämpfen noch ungeschlagen. Sein bisheriger Karrierehöhepunkt war 2017 der Punktsieg gegen den Briten Derek Chisora.

Zuletzt sicherte er sich am 18. Juli mit einem Punktsieg gegen den Griechen Evgenios Lazaridis den WBA-Kontinental-Titel.

Nun könnte Kabayel schneller als erwartet schon im Dezember der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit Max Schmeling werden.