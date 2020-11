Los Angeles (SID) - Der mit Spannung erwartete Showkampf zwischen dem ehemaligen Schwergewichtsweltmeister Mike Tyson und Roy Jones Jr. ist ohne Sieger geblieben. Nach acht Runden wurde das Duell zwischen dem 54-jährigen Tyson und seinem drei Jahre jüngeren Widersacher Unentschieden gewertet.

"Ich bin froh, dass ich das hinter mir habe und freue mich darauf, es noch einmal zu tun", sagte Tyson nach dem Kampf: "Ich bin mit dem Unentschieden zufrieden. Ich bin glücklich, es über die acht Runden geschafft zu haben. Ich hatte die Sorge, dass ich verletzt werden könnte."

Tyson hatte im Jahr 2005 seinen letzten regulären Profikampf bestritten und war damals dem Iren Kevin McBride in der sechsten Runde durch technischen K.o. unterlegen gewesen. Jones Jr. war in seiner besten Zeit Weltmeister in fünf verschiedenen Gewichtsklassen, ehe er vor drei Jahren seine aktive Laufbahn beendet hatte.