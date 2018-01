In letzter Zeit mehrten sich die Gerüchte, die US-Amerikanerin Ronda Rousey werde beim Royal Rumble 2018 ihr WWE-Debüt geben. Doch daraus wird nun nichts.

Die 30-Jährige hat dem Onlineportal TMZ verraten, dass sie am Sonntagabend nicht in den Ring steigen wird. "Ich befinde mich gerade auf dem Weg nach Kolumbien, um die Dreharbeiten zum Film 'Mile 22' zu beenden. Vor Februar bin ich nicht zurück", erteilte Rousey den Gerüchten eine Absage.

In ihren letzten beiden Kämpfen kassierte Ronda Rousey zwei krachende Niederlagen © Getty Images

Auch einen WWE-Vertrag hat die ehemalige Mixed-Martial-Arts-Kämpferin nach eigenen Angaben nicht unterschrieben. "Ich kann mit meiner Zeit glücklicherweise machen was ich will und mir macht Filme machen besonderen Spaß", so Rousey

2015 kassierte die US-Amerikanerin zwei krachende K.o.-Niederlagen. Seitdem hat sie keinen Ring mehr betreten.