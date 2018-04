Beseitigt die Wrestling-Liga WWE in dieser Nacht das letzte große Fragezeichen hinter ihrer Mega-Show WrestleMania 34 am Sonntag?

Das Medienberichten zufolge fix geplante Comeback-Match des Undertaker gegen Superstar John Cena ist bislang noch nicht bestätigt. Nun steht die letzte Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW vor WrestleMania an - und damit die letzte Gelegenheit, es dort über die Bühne zu bringen.

Undertaker seit Monaten nicht bei WWE zu sehen

Seit Wochen bestreitet Cena den Aufbau des großen Kampfes alleine, spricht immer wieder zunehmend provokative Herausforderungen an den "Deadman" aus - auf die der 53-Jährige bislang nicht reagierte.

Der Undertaker stand seit seiner Niederlage gegen Roman Reigns bei WrestleMania 33 nicht mehr aktiv im Ring, seinen einzigen WWE-Auftritt seitdem absolvierte er bei der RAW-Jubiläumsshow im Januar mit einer rätselhaften Ansprache.

In dieser Nacht wird seine Rückkehr erwartet, um den Jahreshöhepunkt in New Orleans final anzuheizen.

Ronda Rousey ist dabei

Offiziell angekündigt sind für die RAW-Show in der Nacht zwei Segmente: Ex-UFC-Kämpferin Ronda Rousey wird vor ihrem WWE-Debüt am Sonntag noch einmal auftreten.

Sie soll im Ring zusammen mit ihrem Partner Kurt Angle auf ihre WrestleMania-Gegner Stephanie McMahon und Triple H treffen. Angekündigt ist eine verbale Konfrontation, Handgreiflichkeiten nicht ausgeschlossen.

In einem Match treffen Finn Balor und Seth Rollins aufeinander, die am Sonntag in einem Triple Threat Match Intercontinental Champion The Miz herausfordern.