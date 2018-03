Weniger als zwei Wochen bis zur größten WWE-Show des Jahres - und noch immer keine offizielle Bestätigung für das potenziell größte Match bei WrestleMania 34.

Auch in dieser Woche ließ die Gelegenheit verstreichen, den geplanten Superstar-Showdown zwischen John Cena und dem legendären Undertaker offiziell zu verkünden.

Stattdessen glänzt der Taker seit zwei Monaten durch Abwesenheit und lässt Cenas wiederholte Herausforderungen und Provokationen bei der TV-Show Monday Night RAW unbeantwortet.

Ein Verwirrspiel, das es in der langen Geschichte des Wrestling-Spektakels so noch nie gegeben hat - und das immer mehr Fans vor ein Rätsel stellt. Will der Undertaker womöglich wirklich nicht antreten? Kann er es eventuell nicht? Was steckt dahinter?

Undertaker vor wohl letztem Comeback

Der seit Samstag 53 Jahre alte Undertaker (bürgerlich: Mark Calaway) ist seit Jahren nur noch zu besonderen Gelegenheiten für WWE aktiv, wurde immer wieder von gesundheitlichen Problemen gebremst.

Im vergangenen Jahr schien nach der WrestleMania-Niederlage gegen Roman Reigns wegen eines schweren Hüftschadens sogar endgültig Schluss zu sein. Seitdem absolvierte er nur einen einzigen, rätselhaften Auftritt beim RAW-Jubiläum im Januar.

Man kann vor diesem Hintergrund auf die Idee kommen, dass es reale Fragezeichen hinter dem wohl letzten Comeback-Match des Altmeisters gibt - und WWE die Ankündigung deshalb verzögert, um sich alle Optionen offen zu halten.

Tatsächlich liegt der Fall anders.

Bewusste Verzögerungstaktik

Übereinstimmenden Berichten aller relevanten US-Fachmedien zufolge ist das Match zwischen Cena und dem Undertaker seit längerer Zeit fest vereinbart.

Der Undertaker ist fit für den Kampf, allem Anschein nach auch in besserem Zustand als im Vorjahr. Sollte keine unvorhergesehene Verletzung mehr passieren, wird das Duell steigen.

Warum WWE es dann trotzdem nicht verkündet? Weil die Liga - und das ist das eigentlich Bemerkenswerte - es schlicht nicht für nötig hält.

WrestleMania kurbelt WWE-Geschäft an

Mit dem Wrestling-Debüt der früheren UFC-Queen Ronda Rousey, der Ring-Rückkehr von Daniel Bryan und den Titelmatches Brock Lesnar vs. Roman Reigns und AJ Styles vs. Shinsuke Nakamura hat WWE eine vollgepackte Match-Card beisammen, die auch ohne das Cena-Taker-Match funktionieren würde.

Die TV-Quoten und zahlreiche weitere Geschäftsindikatoren zogen in den vergangenen Wochen an, wie immer vor WrestleMania - auch ohne den "Deadman".

Unter diesen Umständen sieht WWE sich in der luxuriösen Position, das große Undertaker-Match ohne den Undertaker aufbauen zu können. Und sich seine Rückkehr als späte Trumpfkarte für den Last-Minute-Hype vor WrestleMania aufzusparen.

John Cena verzweifelt nach Drehbuch

Die bisherige Abwesenheit des "Phenom" wird von den Drehbuchautoren als dramaturgisches Element genutzt: In der Story ist das mögliche Match mit dem Undertaker die letzte Chance für Cena, ein großes Match bei WrestleMania zu bestreiten - und die Legende treibt Cena in den Wahnsinn, indem sie auf dessen immer respektlosere Herausforderungen schlicht nicht reagiert.

Stattdessen geht der Undertaker kommentarlos seinem privaten Alltag nach, den seine Gattin Michelle McCool bei Instagram dokumentiert.

Am kommenden Montag bei RAW ist zu erwarten, dass er doch noch auftaucht und das Match offiziell macht. Es sei denn, WWE wagt es, ihre ungewöhnliche Story ultimativ auszureizen - und wartet bis zur WrestleMania-Nacht damit.