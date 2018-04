Es ist seit langem die größte Show, die die Wrestling-Liga WWE außerhalb Amerikas veranstaltet hat: Im saudi-arabischen Dschidda am Roten Meer steigt heute der Greatest Royal Rumble - SPORT1 begleitet die Show ab 18 Uhr im LIVETICKER.

Im über 60.000 Zuschauer fassenden König-Abdullah-Stadion bietet die Liga zwei große WrestleMania-Rückkämpfe zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns sowie AJ Styles und Shinsuke Nakamura, seltene Ring-Auftritte des Undertaker, von Triple H und Chris Jericho - und zum ersten Mal eine noch größere Variante des berühmten Royal Rumble mit 50 statt 30 Teilnehmern (hier alle Infos zur TV- und Livestream-Übertragung - im Free-TV ist der Rumble nicht zu sehen).

+++ Frauen nicht dabei +++

Was WWE nicht aufbietet: ihre weiblichen Wrestlerinnen um Star-Neuzugang Ronda Rousey. Im autoritär und streng nach einem konservativen Islam regierten Saudi-Arabien ist Frauen öffentliche sportliche Betätigung weitgehend verboten. Unter anderem deshalb ist das von den saudischen Machthabern geförderte Showkampf-Spektakel auch ein sehr umstrittenes.

Das ist die Match-Card des WWE Greatest Royal Rumble 2018:

Greatest Royal Rumble Match - bestätigte Teilnehmer: Daniel Bryan, The Big Show, Braun Strowman, Kurt Angle, Apollo, Titus O'Neil, Elias, Goldust, Mojo Rawley, Dolph Ziggler, Baron Corbin, Chad Gable, Big E, Kofi Kingston, Xavier Woods, Shelton Benjamin, Sin Cara, Chris Jericho, Bobby Roode, Kevin Owens, Sami Zayn, Shane McMahon, Rey Mysterio, The Great Khali, Mark Henry

WWE Universal Title Match: Brock Lesnar (c) vs. Roman Reigns

WWE World Title Match: AJ Styles (c) vs. Shinsuke Nakamura

John Cena vs. Triple H

Casket Match: The Undertaker vs. Rusev

WWE Intercontinental Title Ladder Match: Seth Rollins (c) vs. Finn Balor vs. The Miz vs. Samoa Joe

WWE United States Title Match: Jeff Hardy (c) vs. Jinder Mahal

WWE RAW Tag Team Title Match (vakant): Cesaro & Sheamus vs. Matt Hardy & Bray Wyatt

WWE SmackDown Tag Team Title Match: The Bludgeon Brothers (Harper & Rowan) (c) vs. The Usos (Jimmy & Jey Uso)

WWE Cruiserweight Title Match: Cedric Alexander (c) vs. Kalisto

So ist die Show live im TV, im Stream und im Ticker zu verfolgen:

Die Show wird um 18 Uhr deutscher Zeit beginnen und auf der Streaming-Plattform WWE Network sowie bei Sky Select übertragen. SPORT1 begleitet den Rumble im Liveticker.