Einmal bei WWE die große Bühne betreten und sie als umjubelter Champion verlassen: Viele junge Fans träumen davon. Für einen davon hat sich der Traum bei WrestleMania 34 erfüllt – wenn man so will.

In einem skurrilen Kampf der Megashow vor 78.000 Zuschauern im Superdome von New Orleans pickte sich Braun Strowman einen Jungen aus dem Publikum und machte ihn zu seinem Partner.

Gemeinsam mit dem 170-Kilo-Koloss gewann der zehn Jahre alten Nicholas dann auch tatsächlich die RAW-Tag-Team-Titel von Cesaro und Sheamus.

Eine spontane Aktion? Nein.

Sohn eines WWE-Ringrichters

Erfahrene WWE-Fans wissen, dass vermeintliche Zuschauer, die ins Story-Geschehen der Showkampf-Liga involviert werden, meistens "Plants" sind - von der Liga im Publikum platzierte Mitarbeiter.

Auch in diesem Fall kamen aufmerksame Beobachter dem Ganzen schnell auf die Schliche: Nicholas war kein wahllos herausgepickter Fan. Er ist, wie das Pro Wrestling Sheet berichtet, der Sohn von Ringrichter John Cone (dem Ringrichter, der im letzten Jahr spektakulär aus dem Ring purzelte, als Strowman ihn zusammenkrachen ließ).

Die Aktion war also eine völlig durchgeplante Einlage, um Fans und Medien eine Besonderheit zu bieten. Wie lange das vielleicht seltsamste WWE-Team aller Zeiten die Titel halten darf, bleibt abzuwarten.

Fans rufen: "We want Nicholas!"

Selbst Hand anlegen musste der Junge bei seinem großen Auftritt übrigens nicht. Zwar rief das amüsierte Publikum "We want Nicholas!" - und Strowman erfüllte den Wunsch am Ende des kurzen Matches sogar.

Nicholas wurde eingewechselt, wechselte nach einer kleinen dramatischen Pause aber schnell zurück, ohne dass es Körperkontakt gab.

Strowman erledigte den Rest.