Rund drei Jahre nach dem Rassismus-Skandal um Hulk Hogan gibt es neue Comeback-Gerüchte um Hulk Hogan bei WWE.

Ein entsprechender Bericht des Promi-Portals TMZ wurde von der größten Wrestling-Liga der Welt faktisch bestätigt.

Comeback "auf die richtige Weise"

WWE plant demnach, Hogan in nächster Zeit zurückzubringen - man arbeite an einem Szenario, in dem das "auf die richtige Weise" geschehe.

Der 64-Jährige wurde 2015 gefeuert, als ein im Jahr 2006 heimlich aufgenommenes Sex-Tape publik wurde, in dem Hogan rassistische Kommentare über den damaligen Partner seiner Tochter Brooke abließ. Hogan war damals noch in einer Botschafter-Rolle für WWE aktiv.

Mittlerweile scheint Hogan aus WWE genug Buße getan zu haben: Schon kurz vor dem Jahreshöhepunkt WrestleMania gab es Rückkehr-Gerüchte, von denen sich WWE noch distanzierte. Damals gab es allerdings ein erstes öffentliches Wiedersehen zwischen Hogan und den WWE-Bossen bei der Premieren-Party für eine Filmdokumentation über die verstorbene Wrestling-Legende Andre The Giant.

Saudis wollten Hulk Hogan beim Rumble

Inzwischen ist weitere Bewegung in die Sache gekommen: Bei der Organisation des Greatest Royal Rumble in Saudi-Arabien Ende April stand ein Auftritt Hogans laut TMZ auf der Wunschliste der saudischen Herrscher (wie auch Comebacks von Hogans Ex-Rivalen Yokozuna und Ultimate Warrior - die allerdings längst verstorben sind).

Letztlich entschied sich WWE offensichtlich gegen einen Auftritt Hogans bei dem ohnehin schon hochumstrittenen Event in Dschidda, Gespräche soll es allerdings gegeben haben.

Weiteren Auftrieb bekam Hogan durch einen Auftritt vor dem "Boys & Girls Club of America", einer wohltätigen Organisation, die sich der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern verschrieben hat.

WWE würdigt Hogans Bußgang

Der Club nahm Hogan in seine Hall of Fame auf und ließ ihn eine Rede halten, in der er versicherte, alles daran zu setzen, den Kindern zu helfen, nicht die Fehler zu machen, die er gemacht hätte.

Sein Ex-Arbeitgeber würdigte das in einem Statement, Hogan habe "viele Schritte in die richtige Richtung gemacht, seit sich unsere Wege getrennt haben". Dennoch stehe er "gegenwärtig nicht bei WWE unter Vertrag".

Eine Formulierung, die weiter aufhorchen lässt: Letztlich ist diese Klarstellung kein Dementi des TMZ-Berichts, sondern eine Bestätigung, dass Hogans Rückkehr nur noch eine Frage der Zeit ist.