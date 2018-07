Die aufstrebende Wrestling-Liga NJPW dringt weiter ins Territorium des Marktführers WWE vor: Im traditionsreichen Cow Palace von San Francisco veranstaltete die Japan-Promotion ihre bislang größte Show in den USA - mit einem abschließenden Überraschungs-Clou.

Im heiß erwarteten Hauptkampf des G1 Special traf NJPW-Aushängeschild Kenny Omega auf den früheren WWE-Star Cody (Rhodes).

Das Duell der beiden Mitglieder der enorm populären Gruppierung "The Bullet Club" mündete in einem Bruch innerhalb des Club - der allerdings anders verlief als erwartet.

Kenny Omega und Cody im Duell

Der frisch gekürte IWGP Heavyweight Champion Omega und sein Herausforderer Cody rangen seit längerem um die Vorherrschaft innerhalb des Club, auch in dieser Hinsicht war ihr Kampf als Klärung inszeniert.

Ihr Match lief auch etwas anders als bei NJPW gewohnt: Nicht ganz so viel "Pure Wrestling", mehr Effekte und Eingriffe.

Letztlich siegte Omega dann doch klar mit seinem Finisher, dem One-Winged Angel. Die Überraschung hob sich NJPW für danach auf.

"Firing Squad" wendet sich gegen den Bullet Club

Als nämlich die übrigen Bullet-Club-Mitglieder mit dem Sieger feiern zu wollen schien, kam es plötzlich zu einem Verrat: Drei Club-Mitglieder - Tama Tonga, Tanga Loa und WWE- und WCW-Legende King Haku (Meng) - gingen auf Omega und die Young Bucks los.

Die drei Tongaer zogen darauf ihre Bullet-Club-T-Shirts aus und enthüllten den Namen ihrer neuen Fraktion: "The Firing Squad". Die Squad fertigte auch die zu Hilfe eilenden Hangman Page, Marty Scurll, Chase Owens und Yujiro Takahashi ab.

Schließlich kam der abgefertigte Cody zurück in den Ring, ließ sich von Tonga einen Stuhl reichen - ging damit dann aber auf die Squad los: Er steht also wieder an Omegas Seite. Auch Cody wurde dann jedoch von den Tongaern überwältigt.

Die Fehde zwischen dem Bullet Club und den drei Abtrünnigen wird NJPW in nächster Zeit beschäftigen.