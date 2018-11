Mit WWE Survivor Series steht eine der vier wichtigsten Großveranstaltungen im Jahr für die Wrestling-Liga WWE bevor.

Seit dem vergangenen Jahr kämpfen dabei die beiden Wochenshows Monday Night RAW und SmackDown Live um die Vorherrschaft. Showkämpfer von RAW und SmackDown treffen am 19. November in Los Angeles aufeinander und können Punkte für ihr Team einfahren. Mitglieder des siegreichen Kaders dürfen sich anschließend als zur "A-Show" zugehörig bezeichnen. Titelmatches wurden bislang nicht angesetzt.

Der neue WWE Universal Champion Brock Lesnar trifft nach seinem Titelgewinn bei Crown Jewel auf WWE Champion AJ Styles von SmackDown. Das Match ist eine Neuauflage des vergangenen Jahres, 2017 konnte Lesnar den damals frisch gekrönten Styles bezwingen. Anschließend dürfte Lesnar sich auf seine UFC-Karriere fokussieren, sein neuer Vertrag soll lediglich zwei weitere Matches enthalten.

Traditionell gibt es auch Elimination Matches, bei denen aus jedem Kader fünf Wrestler antreten. Sobald ein Teilnehmer gepinnt wird oder aufgibt, scheidet er aus dem Match aus. Die weiteren Teammitglieder kämpfen jedoch weiter, bis alle Wrestler eines Teams ausgeschieden sind. In diesem Jahr gibt es die Elimination Matches sowohl für Männer als auch für Frauen und Tag Teams.

Die Match-Card:

Brock Lesnar vs. AJ Styles

Ronda Rousey vs. Becky Lynch

Seth Rollins vs. Shinsuke Nakamura

AOP (Akam und Rezar) vs. The Bar (Cesaro und Sheamus)

Men 5-on-5 Elimination Match: Team RAW (Braun Strowman, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, ??? und ???) vs. Team SmackDown (The Miz, Daniel Bryan, Shane McMahon, Rey Mysterio und Samoa Joe)

Women 5-on-5 Elimination Match: Team RAW (noch keine Teilnehmer bekannt) vs. Team SmackDown (Charlotte Flair, Asuka, Carmella, Sonya Deville und Naomi)

Tag Team 5-on-5 Elimination Match: Team RAW (noch keine Teilnehmer bekannt) vs. Team SmackDown (The Usos, The New Day, ???, ??? und ???)

WWE Survivor Series 2018: Datum, Uhrzeit, TV, Livestream

Survivor Series ist am 19. November um 2 Uhr deutscher Zeit auf Sky Select und dem Streamingportal WWE Network zu sehen. Die Kickoff-Show beginnt bereits um 1 Uhr.