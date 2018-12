Bemerkenswerte Planänderung am größten Wrestling-Wochenende des Jahres: Die Showkampf-Liga WWE wirft die Reihenfolge der Shows vor WrestleMania 35 am 7. April 2019 um - und entzieht sich damit einer heiklen Konkurrenz-Situation.

Wie WWE am Samstag ankündigte, wird die WrestleMania vorausgehende Show NXT TakeOver: New York vom 6. auf den 5. April vorverlegt. Stattdessen steigt am Tag vor WrestleMania die Hall-of-Fame-Zeremonie von WWE. Geplant war es umgekehrt, wie in den vergangenen beiden Jahren auch.

"Wir glauben, damit ist unseren Fans am besten gedient", begründete WWE - ohne den offensichtlichen Anlass für den Switch zu nennen: die große amerikanisch-japanische Mega-Show der Ligen ROH und NJPW im New Yorker Madison Square Garden am 6. April. Ihre G1 Supercard läuft nun nicht mehr in direkter Konkurrenz zu TakeOver.

ROH und NJPW haben Madison Square Garden ausverkauft

ROH und NJPW haben für den Tag vor WrestleMania die größte, nicht von WWE veranstaltete Wrestling-Show auf US-amerikanischen Boden seit fast 20 Jahren auf die Beine gestellt.

Binnen 19 Minuten waren im einstigen Wohnzimmer von WWE alle der an die 20.000 Tickets verkauft - ohne dass ein einziges Match angekündigt wurde und ohne dass sicher ist, dass ROH- und NJPW-Stars wie Cody Rhodes und die Young Bucks (deren eigenes Projekt AEW in den Startlöchern ist) oder Kenny Omega dann noch unter Vertrag sind.

Der Erfolg der Supercard unterstreicht den Boom, den das qualitativ hochwertige Independent-Wrestling gerade in den USA erlebt - der mittlerweile so groß ist, dass es auch dem Marktführer und dessen Chef Vince McMahon Kopfzerbrechen bereitet.

WWE verhindert Schaden für WrestleMania-TakeOver

WWE hätte die Show in ihrer langjährigen Partner-Arena gern ganz verhindert, nun verhindert sie zumindest, dass der Hype auf Kosten von NXT TakeOver geht - dessen weniger entertainment-orientiertes Showkonzept genau die gleiche Zielgruppe wie ROH und NJPW anspricht. Dass die Mega-Show die Hall-of-Fame-Zeremonie von WWE überstrahlen wird, ist für die McMahon-Liga eher verschmerzbar.

Für den neutralen Wrestling-Fan ist die Verlegung letztlich eine gute Nachricht: Er kann nun TakeOver, die Supercard und WrestleMania an drei Tagen hintereinander live erleben.

Die 35. Auflage von WrestleMania steigt am 7. April im über 80.000 Fans fassenden MetLife Stadium in East Rutherford bei New York.