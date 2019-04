Die neue Wrestling-Liga AEW hat für ihre Debüt-Show "Double or Nothing" ein spektakuläres Match angesetzt.

Im Zuge eines Youtube-Videos kündigte AEW an, dass Liga-Gründer und Vize-Präsident Cody Rhodes am 25. Mai in Las Vegas auf seinen Bruder Dustin treffen wird.

Dustin Rhodes stand bislang bei Konkurrent WWE als "Goldust" unter Vertrag, ein skurriler in gold gekleideter Charakter. Zwischen 2013 und 2015 waren die Rhodes-Brüder bei WWE Partner und zweimal Tag-Team-Champions, am Ende schlüpfte Cody als "Stardust" in eine ähnliche Rolle wie sein Bruder.

Goldust-Vertrag mit WWE ausgelaufen

Dustin Rhodes hatte seinen Vertrag bei WWE auslaufen lassen, laut dem Pro Wrestling Sheet läuft die standardmäßige 90-Tage-Nichtantrittsklausel für andere Ligen vor Double or Nothing aus. Dazu passt auch das angesetzte Match gegen Cody, der dieses zuvor schon angeteast hatte: Er werde auf einen Überraschungsgegner treffen, das Match sei eine persönliche Angelegenheit - die Tatsache, dass dahinter sein Bruder steckt, war letztlich keine Überraschung mehr.

Rhodes spielte bei WWE schon länger keine Rolle mehr, sein letztes Match war die Teilnahme am Greatest Royal Rumble im vergangenen April.

In der Ankündigung des Matches kleidete sich der 50-Jährige nicht wie üblich in gold, sondern mit schwarzer und roter Farbe bemalt. Dustin bezeichnete seinen Bruder als egoistisch und ging auch auf die gemeinsame Zeit mit Vater Dusty Rhodes ein, den 2015 verstorbenen "American Dream" und Hall of Famer des Showkampf-Marktführers.

Sein fortgeschrittenes Alter ist Goldust im Ring kaum anzumerken, dennoch dürfte klar sein, dass bei AEW mittelfristig eher für einen Job hinter den Kulissen für ihn vorgesehen sein wird als für ein längeres Engagement als Wrestler.