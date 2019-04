Bei WrestleMania am Sonntag gewann er den WWE-Championtitel, beim RAW danach setzte er ihn direkt aufs Spiel, bei SmackDown Live trat Kofi Kingston in der dritten Nacht in Folge in Aktion.

Bei der ersten Ausgabe der WWE-Dienstagsshow nach der Mega-Veranstaltung bei New York wurde Kingstons Siegesfeier mit The New Day von deren alten Rivalen Sheamus und Cesaro unterbrochen - die sich für diesen Abend mit einem dritten Mann zusammentaten, um Kingston, Big E und Xavier Woods herauszufordern.

Der aufstrebende Drew McIntyre, bei WrestleMania gegen Roman Reigns unterlegen, tat sich mit The Bar für den Hauptkampf der Sendung zusammen.

Womöglich war dieses Bündnis der Vorbote für die erste Titelfehde Kingstons als Champion. Zwar gehört McIntyre eigentlich dem RAW-Kader an, aber kommende Woche gibt es den "Superstar Shake-up", den WWE-Draft, bei dem die Stars durchgewechselt werden.

Dieser warf bei SmackDown schon vielfach seine Schatten voraus - SPORT1 fasst zusammen.

- Die Publikumslieblinge Ali, Aleister Black und Ricochet besiegten Andrade, Rusev und Shinsuke Nakamura, nachdem Ali Andrade nach dem 450 Splash pinnte. Nach dem Match attackierte Randy Orton Ali mit dem RKO - und Kevin Owens Rusev mit einem Stunner.

- US-Champion Samoa Joe attackierte den nach dem Auftaktmatch auftretenden R-Truth, prahlte mit seinem schnellen Sieg über Rey Mysterio bei WrestleMania - und behauptete, das könne er mit jedem WWE-Star schaffen. Braun Strowman, auch eigentlich bei RAW, stellte diese Worte auf die Probe und forderte Joe zum Kampf. Joe entwischte Strowmans Händen, als der den Running Powerslam gegen ihn zeigen wollte - Fortsetzung scheint zu folgen.

- Einen überraschenden Titelwechsel gab es, als die Hardy Boyz Matt und Jeff die SmackDown-Tag-Team-Gürtel von den Usos gewannen. Viel Freude hatten sie daran jedoch erstmal nicht: Das neue Monster Lars Sullivan kreuzte nach seiner Attacke gegen Kurt Angle bei RAW noch einmal auf und zerlegte auch die Hardys.

- Eine Fortsetzung fanden auch Lacey Evans' Attacken auf den bei WrestleMania gekrönten Damen-Doppelchampion Becky Lynch. Evans überraschte Lynch diesmal hinterrücks mit einer rechten Geraden ins Gesicht.

- Im abschließenden Sechs-Mann-Tag-Team-Match rundete Kingston seine Traumwoche ab, pinnte Sheamus mit dem Trouble in Paradise und holte wie schon am Sonntag seine Familie in den Ring, um mit ihr eine erfolgreiche WrestleMania-Woche zu feiern.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live am 9. April 2019:

Ali, Ricochet & Aleister Black besiegen Andrade, Rusev & Shinsuke Nakamura

WWE Women's Tag Team Title Match: The IIconics besiegen The Brooklyn Belles

WWE SmackDown Tag Team Title Match: The Hardy Boyz besiegen The Usos (c) - TITELWECHSEL!

The New Day besiegen Drew McIntyre & The Bar