WWE-Legende The Undertaker hat seinen Auftritt bei Starrcast II abgesagt.

Der "Deadman" sollte ursprünglich am 25. Mai bei der Wrestling-Fan-Convention in Las Vegas einen Auftritt haben, darf diesen nun jedoch nicht wahrnehmen.

Starrcast findet am gleichen Tag und in der gleichen Stadt wie die Veranstaltung "Double or Nothing" statt, das erste Event des neuen WWE-Konkurrenten All Elite Wrestling (AEW). Die Convention hat offiziell nichts mit AEW zu tun, hat aber gute Beziehungen zur Promotion.

Undertaker muss Veranstaltung absagen

Genau diese Verbindung hat nun offenbar zur Absage geführt. In einem Interview mit Starrcast-Chef Conrad Thompson bei Sports Illustrated erklärte dieser, dass der Undertaker und auch der ebenfalls angekündigte Hall of Famer Kurt Angle nicht an der Veranstaltung teilnehmen dürften.

"Mir wurde erzählt, dass die Veranstaltung die Aufmerksamkeit von WWE erregt habe und Vince McMahon (WWE-Boss, Anm. d. Red.) dem Undertaker aufgrund des Auftrittes geschrieben habe. Takers Vertreter, eine Firma namens "Get Engaged", rief mich an und sagte: 'WWE sagt, dass er nicht teilnehmen kann.'"

Thompson erhielt daraufhin die Gage zurück, die er für den Undertaker-Auftritt bezahlt habe. Der Deadman solle keine persönlichen Auftritte außerhalb von WWE haben, im Gegensatz bekomme Starrcast einen Ersatz-Teilnehmer.

Die Convention versuchte daraufhin, entweder Triple H, Stephanie McMahon, Shawn Michaels oder McMahon senior selbst als Ersatz zu gewinnen - holte sich allerdings erneut Absagen ein. WWE habe keinen Ersatz aus dem Hauptkader erlaubt, auch Michaels sagte "wegen der großen Nähe zwischen Starrcast und AEW" ab.

Laut Sports Illustrated beginne derzeit ein Kampf zwischen AEW und WWE, die erste "Schlacht" solle um Starrcast herum stattfinden. Mit den Rückzug des Undertakers habe WWE ein erstes Statement gesetzt.

Keine Auftritte außerhalb von WWE

Sowohl der Undertaker als auch Angle hatten kürzlich neue Verträge beim Showkampf-Marktführer unterschrieben, die WWE erlauben, Auftritte wie bei Starrcast zu verhindern.

Der Undertaker hatte im Februar für Aufsehen gesorgt, als er in seiner Twitter-Bio die Worte "WWE Superstar" entfernte. Einen Tag nach WrestleMania35 hatte er bei WWE Monday Night RAW einen Auftritt. Angle hatte beim Jahreshöhepunkt sein letztes Match gegen Baron Cobin bestritten.