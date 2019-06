Brock Lesnar wird bei der Monday Night RAW in der Nacht auf Dienstag seinen Money-in-the-Bank-Koffer einlösen - das zumindest behauptet sein Sprachrohr Paul Heyman.

In einem Online-Video verkündete Heyman, dass Lesnar den "Cash-In" am Montag im Lauf der wöchentlichen TV-Show gegen Universal Champion Seth Rollins vollziehen wird, den Mann, der ihn bei WrestleMania 35 entthront hat.

WWE-Vorstand ermahnt Brock Lesnar

Heymans Ankündigung ist offensichtlich Teil einer ins Internet verlagerten, von WWE inszenierten Fortsetzung der Story um seinen MITB-Vertrag, der ihm ein Titelmatch zu jedem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des kommenden Jahres ein großes Titelduell garantiert.

Anzeige

Zuvor hatte schon WWE-Vorstand Stephanie McMahon ein Video gepostet, in dem sie sich über Lesnars Verhalten beim vergangenen RAW empörte - Lesnar hatte dort eine Ankündigung versprochen, gegen wen er den Koffer einlösen würde und nicht eingehalten.

Rollins wiederum antwortete mit einem erbosten Tweet auf Heymans Video.

Undertaker bei RAW, Bill Goldberg bei SmackDown

Ob Lesnar wirklich "eincashen" wird, bleibt abzuwarten: In den vergangenen Jahren gehörte es zum Konzept von WWE, Lesnar seine Versprechen nicht einhalten zu lassen, um seine Rolle als vom WWE-Publikum abgelehnter Bösewicht zu festigen.

Sollte er aber diesmal Wort halten, steht WWE eine große TV-Woche bevor: Für den Montag ist bereits ein selten gewordener Auftritt des Undertaker angekündigt, der am Freitag beim "Super Show-Down" in Saudi-Arabien auf Legendenkollege Bill Goldberg treffen wird (der am Tag nach RAW die Dienstagsshow SmackDown beehren wird).

In Dschidda soll Rollins seinen Titel gegen Baron Corbin verteidigen. Lesnar wird auch bei Super Show-Down dabei sein, noch aber ist kein Match mit ihm fixiert.