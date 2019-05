Erst vor wenigen Wochen wurde er von der Montags- zur Dienstagsshow von WWE transferiert, nun scheint Topstar Roman Reigns doch wieder bei Monday Night RAW aufzutauchen.Für die kommende Ausgabe der TV-Sendung hat der "Big Dog" sich via Twitter angekündigt. WWE veröffentlichte darauf zwar eine Mitteilung, dass Reigns bei RAW keinen Zutritt erhalten würde. Davon unbeeindruckt legte Reigns nach, dass er RAW eröffnen würde.Wer die Story-Welt der Showkampf-Liga zu lesen weiß, erkennt jedoch klar: Reigns wird kommen.Und der Grund für das frühe Wiederaufweichen des "Superstar Shake-up" lässt sich auch leicht erschließen.

Roman Reigns eigentlich von RAW zu SmackDown gewechselt

RAW läuft an diesem Montag in Konkurrenz zu gleich zwei Spielen der sich zuspitzenden NBA-Playoffs, die Gefahr ist groß, dass es WWE - kurz nach der Veröffentlichung sinkender Geschäftszahlen im ersten Quartal 2019 - zum ersten Mal passiert, dass eine Live-Ausgabe von RAW weniger als zwei Millionen TV-Zuschauer in den USA anlockt.Die vergangene Episode sahen dort im Schnitt 2,158 Millionen Zuschauer, der in den vergangenen Jahren als neuer Topstar auserkorene Reigns soll den Trend nun stoppen.Reigns - zu Beginn des Jahres nach einer erfolgreich angelaufenen Therapie seiner Leukämie-Erkrankung ins WWE-TV zurückgekehrt - war im April zu SmackDown gewechselt, als Topstar bei RAW verblieb Reigns' langjähriger Shield-Weggefährte, Universal Champion Seth Rollins.SmackDown wird im Herbst im Fokus stehen, wenn die Sendung im Zuge eines Milliarden-Deals zum frei empfangbaren Fox Network ziehen wird. Gut möglich, dass der "Big Dog" bis dahin noch öfters Doppelschichten schieben muss.